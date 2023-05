"Beloved! Paradise! Jazz​!​?", l'évasion hip hop de McKinley Dixon

Le titre de son album est une phrase utilisée par la romancière Toni Morrison qu'il a déjà qualifiée de "plus grande rappeuse de tous les temps". Beloved! Paradise! Jazz​!​? est bien plus qu'un simple hommage à la première femme afro-américaine à remporter le prix Nobel de littérature, mais plutôt l'expression commune d'une vision littéraire libératrice de l'expérience afro-américaine comme outil de guérison. Car s'est bien la prose et la musique qui ont permis au MC et musicien, aujourd'hui installé à Chicago, de transcender les douleurs de la réalité quotidienne en sculptant un discours hip hop aux orchestrations toujours plus inattendues et abouties.

Deux ans après For My Mama and Anyone Who Look Like Her, McKinley Dixon déclame de son flow aussi impressionnant qu'émouvant, ses réflexions sur la famille, la foi, l'amour ou la violence avec une certaine sagesse. Une évolution de conscience et de ton qui rayonnent sur des instrumentations où la finesse côtoie la puissance du beat, où le conscious hip hop s'entremêle habilement au jazz, à des harpes et des cordes, des cuivres symphoniques, des chœurs gospel ou des sonorités nu-soul.

Qu'importe le nom que l'on donne à sa musique, hip hop, jazz ou R&B, McKinley Dixon défie ici avec classe les conventions dans ce chef d'oeuvre afro-futuriste. Un "voyageur du temps musical", comme il le définit, sur lequel on retrouve une myriade d'invités comme le poète et écrivain Hanif Abdurraqib, la chanteuse de Richmond Ang​é​lica Garcia, le rappeur Teller Bank$, Alfred, Ghais Guevara, le musicien folk de Boston Anjimile ou la rappeuse Seline Haze.

Originaire d'Annapolis, dans le Maryland c'est dans le Queens à New York que McKinley Dixona a trouvé un foyer spirituel. Mêlant les cultures musicales de ces deux mondes, il sort un premier EP en 2013 pendant ses études à la Virginia Commonwealth University de Richmond. Suivent ensuite Who Taught You to Hate Yourself? en 2016 et The Importance of Self Belief en 2018 avant son troisième album For My Mama and Anyone Who Look Like Her qui révèle véritablement son talent d'écriture tant poétique qu'orchestrale. Après quelques dates aux Etats-Unis avec le groupe Tank And The Bangas, l'artiste entame une tournée en Europe et sera en concert le 12 juin au Hasard Ludique à Paris.

« La pochette de Beloved! Paradise! Jazz​!​? a vu le jour lorsque j'ai envoyé l'album à l'artiste Ladon Alex avec peu ou pas de description. Je lui ai demandé d'écouter l'album et de dessiner ce qui lui semblait décrire ce qu'il entendait. Ce qu'il a ramené, c'est une magnifique représentation de l'afro-futurisme. Nous sommes tous deux fans d'animation et de science-fiction, alors Ladon a créé l'histoire de ce garçon à l'intérieur d'une pièce, dont le pouvoir est sur le point d'être libéré. Comme la pochette est la première chose que l'on voit, l'album est ensuite présenté comme la magie que le garçon contient » déclare McKinley Dixon dans un communiqué.