Ben Harper entre blues et groove sur “We Need to Talk About It”

C’est un retour qui ne dit pas son nom pour Ben Harper. Le guitariste américain, certes, fut loin d’être silencieux ces deux dernières années en surgissant au fil de collaborations ou de featurings avec certains de ses plus vieux complices . Mais de ces mois marqués par la pandémie qui ont suivi la sortie de son dernier album, un disque strictement instrumental basé sur sa seule guitare lap steel, Ben Harper semble finalement avoir mûri quelque chose de nouveau et qui s’apparente peut-être à un véritable reset.

Pour annoncer la sortie cet été de son dix-septième long-format Bloodline Maintenance, son premier album de chansons en cinq ans, l’auteur de Diamonds On The Inside évoque ainsi « un nouvel élan » et la sensation d’avoir fait « table rase du passé » pour « recommencer à zéro ». Son instrument fétiche sera pourtant tout de même bien de la partie, comme en témoigne le premier extrait de ce nouveau disque dévoilé aujourd’hui, un prélude prometteur baptisé We Need to Talk About It.

Publicité

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. Gérer mes choix J'autorise

Navigant habilement entre le blues, le rock, et le groove, le guitariste plonge ainsi sur ce morceau dans les blessures toujours vives de l’esclavage américain tout en réaffirmant explicitement son engagement en faveur du mouvement Black Lives Matter. “Whoever said time heals all wounds, Wasn't a slave I'm guessing” lance ainsi Ben Harper au fil de ce titre électrique et aux chœurs puissants, et qui va jusqu’à parfois prendre des allures de gospel funky. Classe.