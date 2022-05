Ben Sidran replonge dans les années 30

Le pianiste, auteur-compositeur-interprète, auteur, producteur, musicologue, journaliste musical, homme de radio, philosophe Ben Sidran est une figure majeure du modern jazz et du rock and roll, ayant joué ou produit des artistes comme Van Morrison, Diana Ross, Michael Franks, Rickie Lee Jones, Mose Allison et Steve Miller. Lorsqu’il était enfant, il jouait du boogie-woogie et se délectait à l’écoute des disques des trios de Horace Silver, Bobby Timmons, Bud Powell, et plus tard Sonny Clark. Soixante ans plus tard, entouré de son fils, le batteur Leo Sidran et du contrebassiste Billy Peterson, il tente de trouver les émotions de ces musiciens lorsqu'ils jouaient dans ce type de formation et celles qu’il a ressenti à leur première écoute. « Je sais que je ne peux pas jouer comme eux, précise-t-il, mais je peux me sentir comme eux" :

Swing State est le quarantième album de Ben Sidran mais, il est son premier opus instrumental. Il n’aurait pas pu le faire sans Billy Peterson à la basse et Leo Sidran à la batterie, précise-t-il. "Nous avons tous les trois joué ensemble dans tellement de situations au cours des décennies que nous n’avons pas à parler de quoi que ce soit. La musique vient de s’assembler. Nous sommes entrés dans le studio sans aucun arrangement et en 10 ou 15 minutes, nous avons eu une conception entièrement développée pour le disque. Il s’est assemblé naturellement, authentiquement et rapidement. Cela reflétait vraiment qui je suis en ce moment ».

Ben Sidran a joué avec le Steve Miller Band, Eric Clapton, les Rolling Stones, Peter Frampton, Charlie Watts et tant d'autres. Il n'a jamais mis de frontières entre les différentes formes d'expression. Il aime aussi improviser avec les idées et les mots. Il est aussi auteur, notamment de Black Talk, consacré à l’Histoire de la musique noire américaine ou encore de Blue Camus. Pour lui, le jazz est peut-être devenu un peu trop intellectuel. Lui, le voit comme une manière d'aborder la vie. Si son style habituel est un mélange de voix chantée et parlée dans lequel le jazz flirte avec le groove, le bebop et le rap, le répertoire de Swing State est principalement composé de morceaux instrumentaux qui résonnent dans toutes les oreilles : Tuxedo Junction, Ain’t Misbehavin, Lullaby Of The Leaves ou Over The Rainbow. Il les revisitent avec d’autres motifs rythmiques et de nouveaux tempos, afin de suivre sa propre voix.

Enregistré les 25 et 26 août 2021 par Mark Whitcomb aux DNA Studios, Madison, WI, l'album Swing State sort le 20 mai sur le label Bonsaï Music.

En concert en France à Paris, au Sunside du 25 au 28 mai.