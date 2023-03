Ben Wendel se démultiplie sur "All One"

Aussi à l'aise dans le jazz mutant de son quintet Kneebody, le hip-hop déviant de Daedelus ou les grands ensembles, Ben Wendel aime partager son art de l'improvisation ainsi que ses compositions expressionnistes et innovantes. Installé à New York, le saxophoniste, bassoniste et compositeur, né à Vancouveur, se lançait en 2015 dans un projet vidéo fou intitulé The Seasons, dévoilant chaque mois sur YouTube une série de duos avec la crème du jazz contemporain. Une exploration post-jazz collective acclamée et gravée en 2018 avec son quintet du moment.

Pendant l'isolement des confinements, l'artiste s'est lancé seul dans un nouveau processus de création avec un projet impliquant un chœur d’instruments à vent pouvant être accompagné de vocalistes ou d’instrumentistes. Un orchestre DIY en forme de puzzle orchestral sur lequel il a superposé jusqu'à 30 parties de saxophones ténor, alto et basson, usant de réverbérations de différentes longueurs et profondeurs et d'outils de post-production numérique avec son ingénieur Steve Wood.

« Lorsque vous additionnez les pistes pour un rendu dense, tout en étant capable de jouer "très juste", il est possible de générer quelque chose de très imposant et impressionnant dans le son. Je voulais arriver à cette grande et luxuriante densité, sans qu’on ait l’impression que ce soit le travail d’une personne » explique Ben Wendel qui a ensuite envoyé une version brute de ses arrangements à chacun des artistes présent sur l'album All One. La chanteuse Cécile McLorin Salvant, le pianiste Tigran Hamasyan, le guitariste Bill Frisell, le chanteur José James, le trompettiste Terence Blanchard ou encore la flûtiste Elena Pinderhugues ont alors ajouté en toute liberté leur identité créative dans un espace musical aussi harmonieux que complexe et innovant. L'album All One sort le 21 avril 2023 chez Edition Records.

