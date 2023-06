"Bending Hectic", la nouvelle fresque de The Smile

The Smile prépare la suite. Ce spin-off transcendant de Radiohead mené par Thom Yorke, Jonny Greenwood et le batteur Tom Skinner vient ainsi de mettre en ligne son premier titre original depuis la sortie l’an passé de A Light For Attracting Attention. Ce disque fondateur d’un trio qui ne semble aujourd’hui se fixer aucune limite a consacré la formule de ce projet parallèle au fameux groupe d’Oxford né, comme tant d'autres, des nombreux confinements durant le contexte pandémique.

Alors que The Smile annonçait le mois dernier entrer prochainement en studio enregistrer la suite de ses aventures soniques, le trio dévoile donc aujourd’hui un prélude on ne peut plus prometteur à cet album qui ne dit pas encore son nom (ni sa date de sortie). Longue de près de huit minutes, Bending Hectic a été enregistrée avec le concours du London Contemporary Orchestra qui offre ses cordes sensibles tout au long du morceau. Menée de nouveau par le chant spectral de Thom York, cette véritable fresque grandit progressivement au fil de la partition, muant d’une douceur incertaine à un véritable mur de son final évoquant une filiation certaine avec les premières compositions de Radiohead. Classe.