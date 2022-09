Benjamin Clementine "piégé" dans la liberté sur "Genesis"

Le poète et musicien s'est fait rare depuis son album I Tell a Fly sorti en 2017 et après une performance remarquée en tant qu'acteur dans le film Dune de Denis Villeneuve, Benjamin Clementine a profité de la pandémie pour s'isoler et écrire la suite de ses aventures discographiques. Une carrière musicale qui a commencé en 2013 avec le EP Cornerstone et qui devrait s'achever en 2013 selon un communiqué de l'artiste. En attendant, le pianiste et chanteur partage un premier titre de son nouvel And I Have Been attendu le 28 octobre sur son label Preserve Artists.

Loin de l'atmosphère sombre de Copening Weakend, ce nouveau titre Genesis prends les airs baroques d'une complainte dansante sublimée par cette voix singulière et illustrée par une vidéo magnifique de Benjamin Seroussi. Une ballade à la Tom Waits, une des grandes influences du musicien autodidacte, que Clementine a écrite, composée, produite et mixée comme les onze autres chansons de l'album. « Genesis est une chanson sur le déni constant de mes racines. Mais comme toujours, peu importe ce que nous faisons dans le nouveau monde, notre ancien monde est enfoui dans notre subconscient. Je me suis retrouvé dans une relation amour haine avec mes racines. Je suis prisonnier de la liberté » déclare l'artiste.

