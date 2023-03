Benny Sings, loser radieux sur "Pyjamas"

La bonne bouille du groove relax est de retour. Les sombres temps pandémiques étant désormais derrière lui, Benny Sings peut idéalement revenir aujourd’hui infuser sa pop effervescente à la croisée de la soul, du hip-hop et de mille autres parfums glanés un peu partout pourvu qu’ils puissent toujours servir un peu plus son sens du feeling good.

Mal connu sous nos latitudes malgré six albums au compteur, Tim van Berkestijn s’active déjà depuis plus de vingt ans derrière ses machines ou la basse aux doigts lorsqu’il monte sur scène avec son groupe de rap néerlandais. Amoureux transi de soul et de hip hop, ce producteur chevronné a ainsi longuement mûri sa musique en studio depuis ses débuts chill-pop au début des années 2000.

En misant sur sa voix d’abord, qu’il est parvenu à hisser progressivement dans un univers tissé de groove où elle semble désormais s’épanouir à merveille. En saisissant l’air du temps ensuite, ce que le Néerlandais est parvenu à faire avec doigté ces dernières années, convoquant dans ses productions les bonnes vibes du R&B d’aujourd’hui ou encore en s’alliant à un autre prince du cool à même de lui offrir une pointe de fun très californien.

L’Amérique la plus solaire demeure ainsi un phare dans la composition du Hollandais et c’est d’ailleurs au producteur de Los Angeles Kenny Beats qu’il a confié la réalisation de son nouvel album Young Hearts. Attendu le 24 mars prochain (de nouveau) chez Stones Throw, ce nouveau disque devrait donc logiquement puiser dans la palette sonore très riche de ce beatmaker qui a fait ses armes derrière la console de Freddie Gibbs, IDLES ou encore Vince Staples.

En forme de prélude à cet album, Benny Sings vient de mettre en ligne cette semaine un nouveau clip qui invite judicieusement au micro la jeune chanteuse américaine Remi Wolf. Un duo rayonnant pour ce Pyjamas pétri d’effluves bossa-nova et qui conte l’histoire d’un couple aux désirs antinomiques et servie par une vidéo où le Batave campe un loser on ne peut plus radieux. Nice.