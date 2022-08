Beth Orton partage le titre "Friday Night"

Si elle a dévoilé sa voix aussi fragile que brûlante sur la scène électro londonienne des années 90 avec William Orbit ou les Chemical Brothers, c'est bien dans le langage intimiste de la musique folk que Beth Orton a pu partager son art de l'écriture. Une musique toujours raffinée culminant sur des œuvres comme Central Reservation & Daybreaker ou son dernier album en date Kidsticks.

Brisant six ans de silence, la compositrice britannique a choisi de produire seule son septième long format, seulement accompagnée de quelques collaborateurs comme le batteur Tom Skinner (Sons Of Kemet, The Smile), le bassiste Tom Herbert ou le musicien Shahzad Ismaily. Avant l'arrivée, le 23 septembre, de Weather Alive, la chanteuse dévoile le titre Friday Night, une ballade poignante sublimée par des arrangements célestes.

« Friday Night, c'est quelqu'un qui réfléchit et essaie de décider ce qu'il faut abandonner ou ce à quoi il faut s'abandonner. Passion ou ambivalence ? S'il faut "saigner ou rouiller sous la pluie » explique Beth Orton avant de rajouter à propos de cet album « Je parle de mes expériences, peut-être d'une manière plus personnelle que je ne l'ai jamais fait, mais l'important, c'est ce que cette musique fait ressentir aux autres. Ce n'est pas un chef-d'œuvre achevé, c'est une collaboration avec le temps, de quelqu'un qui se bat pour donner du sens. Et dans cette lutte, quelque chose de beau a été créé ».