Bigre ! sur les chapeaux de roues avec "La Folie Urbaine"

On se souvient du film de gangster de haut vol réalisé par Henri Verneuil, Le Casse, ( remake d'un film de 1957, Le Cambrioleur) tourné à Athènes en 1971 et de cette scène mythique du voleur tentant de semer le policier en traversant rues, avenues, escaliers, tunnels à une allure spectaculaire. La voici orchestré par Bigre ! qui comme à l'accoutumée, explore toutes les tendances d'un jazz sans frontières qui groove. Sur ce nouvel extrait de leur prochain album Tchourou Mix Tape, solo de sax ténor puissant, arrangements de cuivres aux petits oignons, rythmique galopante, énergie de feu ....rendent hommage au père vénéré de l'afro-beat, Fela Kuti :

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. Gérer mes choix J'autorise

En Afrique, le tchourou (nommé en France tchip), est une onomatopée produite en serrant les dents et en provoquant une légère succion de la langue. Elle exprime le mécontentement, voire le dédain, la défiance mais peut aussi "se faire badine et affectueuse quand il s’agit de taquiner son prochain", précise un communiqué. Après plusieurs voyages dans les Caraïbes et en Afrique de l’Ouest et avec l’arrivée au sein de l’orchestre du batteur Burkinabé Wendlavim Zabsonré et de la chanteuse Cynthia Abraham, le compositeur Félicien Bouchot emmène l’orchestre vers un jazz transculturel qui évoque les racines africaines du jazz, du funk et des musiques afro-caribéennes*.* En huit albums et des collaborations avec Thomas Dutronc, Tété, Alexis HK, N’Relax, Rover, Hawa, Thaïs Lona, Célia Kameni…), la vingtaine d'instrumentistes, tous sidemen ou leader d'autres groupes, explorent de nouveaux territoires dans un esprit résolument fédérateur, ludique et néanmoins bigrement sérieux !

Publicité

Pour goûter à toutes les saveurs de la nouvelle salade de fruits ultra-vitaminée de Bigre ! assemblée par Nicolas Guaglianone au studio L'Ampli au Creusot, la folle équipée vous donne rendez-vous à la montée de sève du prochain printemps.

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. Gérer mes choix J'autorise