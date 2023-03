Billy Valentine perpétue l'héritage soul-jazz militant

Billy Valentine fait partie de cette génération d'artistes oubliés aujourd'hui qui ont connu la longue lutte pour les droits civiques dans le Grand Sud des États-Unis. Pianiste, compositeur et chanteur, William A. Valentine de son vrai nom, a longtemps travaillé dans l'ombre des grands noms du R&B, de la soul et du jazz. Avec le duo familial The Valentine Brothers, il a réalisé des chansons intemporelles comme Money's Too Tight (To Mention) repris plus tard par Simply Red, composé pour Will Jennings, Ray Charles et les Neville Brothers, travaillé sur des démos pour Mark Isham, Burt Bacharach et Hal David ou prêté sa voix soulful au cinéma.

Avec la complicité de son vieux complice Thiele Jr., l'artiste sort enfin son premier album Billy Valentine & The Universal Truth sur le mythique label Acid Jazz Records. Une œuvre magistrale enregistrée avant la pandémie et pendant la présidence de Donald Trump qui a réveillé les vieux démons d'une Amérique inégalitaire et violente déjà abordée dans les titres que Billy Valentine a choisi de reprendre sur son disque.

Billy Valentine réveille ici avec élégance les échos des meilleures chansons soul jazz militantes aux côtés d'une distribution stellaire de musiciens, dont le saxophoniste ténor Immanuel Wilkins, le trompettiste Theo Croker, la bassiste Linda May Han Oh, le guitariste Jeff Parker, le vibraphoniste Joel Ross, le percussionniste Alex Acuña, le pianiste/claviériste Larry Goldings, le bassiste de session Pino Palladino et le batteur soul-funk James Gadsen. Il s'approprie la balade We The People Who Are Darker Than Blue de Curtis Mayfield et sublime l'hymne My People Hold On du chanteur des Temptations Eddie Kendricks.

Il s'approprie la ballade We The People Who Are Darker Than Blue de Curtis Mayfield et sublime l'hymne My People Hold On du chanteur des Temptations Eddie Kendricks. Il rend hommage aux productions du légendaire label Flying Dutchman Records avec une version obsédante de Home Is Where The Hatred Is de Gil Scott-Heron et une reprise habitée de The Creator Has A Master Plan de Pharoah Sanders et Leon Thomas. Le groove contestataire rayonne sur cet album, comme sur la reprise poignante de Sign O’ The Times gravée par Prince en 1987, sur l'interprétation du tube de Stevie Wonder You Haven’t Done Nothin, sur le spriritual Wade in the Water ou la version du classique de War The World Is a Ghetto.

