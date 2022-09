Le jazz volcanique de Tom Skinner

Tom Skinner voit loin. Celui qui a tenu pendant dix ans les baguettes de Sons of Kemets en tandem avec son comparse Eddie Hick développe aujourd’hui certains projets parmi les plus excitants du moment. Tandis que la formation néo-jazz dans laquelle il s’est révélé a annoncé sa séparation au mois de juin dernier, le batteur anglais s’est ainsi illustré cette année aux côtés de Thom Yorke et de Jonny Greenwood au sein de The Smile, ce spin-off transcendant de Radiohead dont le premier album stupéfiant est sorti au printemps dernier.

En forme de tangente à ces fulgurances électriques, Tom Skinner annonce également aujourd’hui la sortie programmée d’un album solo pour le mois de novembre prochain, le premier disque en nom propre de celui qui publiait jusque lors ses productions en tant que leader sous l’alias Hello Skinny. Attendu le 4 novembre prochain sur le label de Gilles Peterson, ce Voices of Bishara se présente ainsi comme un volume modeste (six titres seulement) mais empreint d’un caractère particulièrement prononcé. Inspirant son nom de baptême dans un disque oublié du violoncelliste américain Abdul Wadud – tout juste disparu –, cet album emprunte aussi au géant Tony Williams une forme d'avant-gardisme en tentant d’offrir une réponse collective et contemporaine à son album Life Time presque soixantenaire.

Publicité

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. Gérer mes choix J'autorise

En témoigne ce Bishara dévoilé par le batteur cette semaine, un premier extrait fusionnel qui offre à entendre cette vision rugissante qui semble aujourd’hui habiter Tom Skinner. Un titre de jazz tectonique à plusieurs voix, où le saxophone de Nubya Garcia bouscule des canyons percussifs au sein d’une vallée mouvante tracée par la clarinette de son ancien comparse Shabaka Hutchings. Une force quasiment primitive semble ainsi émaner de ce morceau où les masses semblent s’entrechoquer, domptées seulement (mais pas tout le temps) par la production audacieuse et perçante de Tom Skinner.