Bixiga 70 renaît avec l'album "Vapor"

Des polyrythmies afro-brésiliennes contagieuses, des cuivres exubérants et un groove des seventies extatiques, c'est avec ce cocktail métisse et visionnaire que le big band irradie depuis près de quinze ans. Après leur dernier album Quebra-Cabeça (l'expression brésilienne pour un puzzle), certains membres historiques de Bixiga 70 sont partis, de nouveaux sont arrivés après la pandémie de covid qui a durement touché le Brésil. "Ce n'est pas seulement un nouvel album, c'est vraiment différent. C'est une remise à zéro, comme une refondation du groupe" confie le saxophoniste baryton Cuca Ferreira à propos du nouvel album Vapor.

Une renaissance ou plutôt une nouvelle évolution sonore pour ce collectif qui sans cesse se réinvente, accordant ici une place moins importante à l'afrobeat originel pour des explorations musicales guidées par les claviers cosmiques de Pedro Regada, originaire du nord-est du Brésil. Pas de panique, le groove addictif de São Paulo rayonne toujours sur ce cinquième album avec son omniprésente section des cuivres inchangée et sa connexion séculaire entre l'Afrique de l'Ouest et les Caraïbes inspirée par les racines mêmes du groupe.

"Bixiga a toujours été un quartier artistique, il accueille les immigrants, toutes les vagues de migration. Les anciens esclaves ont d'abord vécu ici, puis les Européens d'Italie, et les gens sont venus du nord-est du Brésil. Aujourd'hui, ce sont les Nigérians et les réfugiés qui arrivent ici. Ce n'est pas un hasard si la samba s'est épanouie ici, toutes ces traditions se rejoignant." poursuit Cuca Ferreira. C'est dans ce quartier central et cosmopolite de Bixiga que le combo instrumental peaufine sa fusion groove, depuis ses débuts en 2010, dans le studio d'enregistrement Traquitana, numéro 70 de la Rua 13 de Maio. En plus de ses nouveaux membres, Bixiga 70 a invité une pléiade d'artistes comme la percussionniste pauliste Simone Sou ou la flûtiste Mayara Almeida sur le titre d'ouverture Malungu, une rêverie groove downtempo et psychédélique qui donne le ton de cette nouvelle aventure sonore exubérante.

L'album Vapor est attendu le 13 octobre via Glitterbeat et Bixiga 70 est en concert les 24 et 25 octobre au Duc des Lombards à Paris.

