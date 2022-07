Black Lilys hypersensibles sur "Party"

Après un premier disque, Boxes, sorti en 2018, mis en lumière grâce au titre Nightfall diffusé dans la série Elite, le tandem familial Black Lilys originaire de Lyon sort l'album New Era le 14 octobre sur La Ruche • Le Label ( Da Break, Eliott Jane, Joe Bel). Entre rock éthéré, pop et folk, la voix presque enfantine dotée d'une légère fêlure de Camille et les mélodies sombres à la guitare de Robin nous invitent à un voyage à la fois introspectif et loin de nos contrées, quelque-part entre Écosse et Islande, habité par les paysages à couper le souffle des Highlands ou du Grand Nord.

« Être sensible est souvent un cadeau qui nous ouvre les yeux sur les détails magiques autour de nous. Mais si les hauts peuvent être joyeux, les bas peuvent présenter des défis. Parfois, le monde semble tourner un peu trop vite et on dirait un fardeau douloureux à porter. Que cette chanson apporte une sorte de paix à tous les humains qu'elle atteindra. »

L'univers intime et émotionnel de l'album écrit en Écosse puis mixé en Norvège et enregistré en home-studio entre Édimbourg, Lyon et les Alpes, nous laisse rêveurs. Leur pop-folk suave matinée de rock, inspirée par The Dø, Bon Iver, CocoRosie, Fever Ray, Agnes Obel. Björk ou encore Cat Stevens, navigue entre douceur et colère.

Les chansons de Black Lilys peuplées parfois de sons organiques qui rappellent l'enfance, ont pour essence les retrouvailles de frère et de la soeur après un temps d'errance provoqué par le décès de leur mère. Sans préméditation ils ont commencé à écrire chacun de leur côté et « petit à petit, explique Camille, on a trouvé un moyen de communiquer tous les deux, qu’on avait peut-être perdu. Et c’est devenu très naturel, on s’est senti bien là-dedans et on a continué sans avoir prévu qu’on serait un jour sur scène et qu’on irait jusque là. »

En concert pour de nombreuses dates parmi lesquelles :

19.10.22 à Bruxelles - L’Ancienne Belgique

19.11.22 à Nyon - La Parenthèse

24.11.22 à Villeurbanne - Le Transbordeur

25.11.22 à Paris - Le Backstage BTM

26.11.22 à Lille - La Bulle