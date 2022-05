"Black meditation", l'art contemplatif de Shabaka

Saxophoniste, philosophe, chef d'orchestre, Shabaka Hutchings est devenu la figure tutélaire de la jeune garde des créateurs jazz londoniens avec sa musique militante et spirituelle. Quand il n'officie pas au sein de ses formations Sons of Kemet, The Comet Is Coming ou Shabaka & The Ancestors, l'artiste se produit sous le nom de Shabaka dans tous ses efforts musicaux en solo et c'est sous cet alias qu'il publie le 20 mai le EP Afrikan Culture via Impulse!.

Avec son atmosphère profondément contemplative, le premier titre, Black meditation, donne le ton de cette première échappée discographique en solo. Un voyage de guérison sonore immergé dans une mer de sons apaisants avec ses mélodies et ses rythmes qui semblent flotter au-dessus d'une forêt imaginaire.

Publicité

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. Gérer mes choix J'autorise

Shabaka explique « Afrikan Culture a été créée autour de l'idée de la méditation et de ce que cela signifie pour moi de calmer mon esprit et d'accepter la musique qui vient à la surface ». Pour exprimer son processus méditatif, le compositeur britannique a expérimenté une nouvelle technique de création en superposant le son de plusieurs flûtes japonaises Shakuhachi avec la douceur de son saxophone, une Kora et un Mbira (piano à pouce d'Afrique). Les huit titres du EP Afrikan Culture ont été produits avec son complice de longue date Dilip Harris.

En écoute : Sons Of Kemet annonce un nouvel album avec le clip "Hustle"

À réécouter : La galaxie jazz de Thundercat

En écoute : "Ka-Frobeat", l'Afrique-Oasis de Magic Malik