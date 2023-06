Les sables ambient de Sigur Rós

C’est une prophétie inquiétante à laquelle nous convie aujourd’hui Sigur Rós. Celle d’un monde d’une aridité telle qu’il serait devenu le tombeau de toute l’espèce humaine. Un scénario funeste qui fit, en son temps, le succès littéraire des dystopies de Barjavel mais qui à l’heure de l’anthropocène apparait hélas comme de plus en plus réel. Rien d’étonnant donc, de retrouver la griffe du réalisateur John Renck (Tchernobyl) dans le nouveau clip dévoilé cette semaine par le trio islandais et qui sonne comme un retour en bonne et due forme.

Étranges retrouvailles, sous ces sombres présages, avec Jónsi et Georg Hólm qui signent avec ce Blóðberg leur premier titre original depuis presque sept ans. Le groupe de Reykjavik n’était certes pas resté inactif ces dernières années, publiant notamment il y a trois ans une œuvre orchestrale monumentale attendue de longue date par leurs fans. Le départ en 2012 de son pianiste Kjartan Sveinsson n’a pourtant jamais semblé être digéré par la formation post-rock, quasiment absente des studios depuis l’enregistrement de l'album Kveikur il y a plus de dix ans.

C’est donc bien le retour au bercail de ce mélodiste talentueux, pilier du groupe depuis vingt-cinq ans, qui semble ainsi écrire aujourd’hui une nouvelle page de Sigur Rós. Leur nouveau titre Blóðberg n’annonce pas pour autant un virage musical propre à décontenancer les fidèles du trio. Longue de près de dix minutes, cette pièce évocatrice et probable prélude à un nouvel album, mêle ainsi des nappes éthérées aux voix hantées des Islandais, survolant des sables funèbres aux confins de l’ambient et de l’émotion. À suivre.