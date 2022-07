Blue Note célèbre le répertoire de Leonard Cohen sur "Here It Is"

En novembre 2016 c'est l'une des grandes voix du XXe siècle qui s'éteignait avec la disparition de Leonard Cohen. Depuis, les hommages sont légion tant le répertoire du poète folk semble intemporel. C'est au tour du label Blue Note d'honorer le songrwiter canadien avec une collection de reprises aussi classieuse que le casting annoncé.

Initié par le musicien et producteur californien Larry Klein, proche de Cohen depuis 1982, Here It Is: A Tribute To Leonard Cohen réunit douze titres réinterprétés par Norah Jones, Peter Gabriel, Gregory Porter, Sarah McLachlan, Luciana Souza, Iggy Pop, Mavis Staples, David Gray, Nathaniel Rateliff et James Taylor. Ce dernier dévoile aujourd'hui sa version de oming Back To YouC titre de l'album Various Positions sorti fin 1984.

« Pour ce projet, on m’a confié un morceau que je ne connaissais pas, ‘Coming Back To You’. Larry a choisi de garder la tonalité originale de la chanson, ce qui est assez loin de mon spectre vocal mais sortir de ma zone de confort m’a d’une certaine manière permis d’apporter ma propre touche à la chanson » explique le chanteur folk rock de Boston.

Les 12 morceaux de l’album illustrent la richesse du répertoire de Cohen ; des chansons tirées de son premier album mythique de 1967, Songs of Leonard Cohen, cohabitent avec des titres de son ultime album, You Want It Darker, sorti seulement quelques jours avant sa mort en 2016. On y retrouve plusieurs de ses chansons les plus célèbres ainsi que des morceaux moins familiers sublimés par un groupe exceptionnel de musiciens de jazz comme le guitariste Bill Frisell, le saxophoniste Immanuel Wilkins, le pianiste Kevin Hays, le bassiste Scott Colley et le batteur Nate Smith, épaulés par Greg Leisz à la guitare pedal steel et Larry Goldings à l’orgue.

L'album Here It Is: A Tribute To Leonard Cohen sort le 14 octobre via Blue Note Records.