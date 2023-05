Blur crée la surprise avec l'album "The Ballad of Darren"

Pas d'interminables sessions de teasing sur les réseaux, non, le célèbre combo londonien de Damon Albarn et Graham Coxon a préféré surprendre ses fans en partageant un premier titre, huit ans après son dernier long-format The Magic Whip. Toujours entourés d'Alex James et Dave Rowntree, le chanteur et le guitariste annoncent ainsi dix nouvelles chansons enregistrées au Studio 13, à Londres et dans le Devon avec le producteur James Ford qui avait déjà travaillé en 2018 avec Albarn sur l'album The Now Now de Gorillaz.

« Il s'agit d'un enregistrement, d'une réflexion et d'un commentaire sur la situation dans laquelle nous nous trouvons aujourd'hui », explique le chanteur Damon Albarn tandis que Graham Coxon confie « Plus nous vieillissons et plus nous devenons fous, plus il devient essentiel que ce que nous jouons soit chargé de la bonne émotion et de la bonne intention. Parfois, un simple riff ne suffit pas ».

Damon Albarn qui s'apprête à rendre hommage à son ami Tony Allen au festival Rio Loco, le 14 juin, sera en concert avec Blur au festival Beauregard le 6 juillet et aux Vieilles Charrues, le 14 juillet.