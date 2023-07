Blur : deux nouveaux titres à découvrir

Blur peut jubiler. Le retour dans les bacs et sur scène de cette formation ô combien emblématique de la brit-pop est un succès total, plus de huit ans après la sortie de The Magic Whip et alors que le groupe semblait de facto séparé depuis lors. En forme de couronnement triomphal, les deux concerts donnés au stade de Wembley au début du mois ont réuni des centaines de milliers de fans et confirmé la fougue intacte de Damon Albarn, Graham Coxon, Alex James et Dave Rowntree, tous cinquantenaires mais verts comme s’ils venaient d’écrire leur vieux hit Girls and Boys.

Alors, pour surfer sur cette acmé et tandis que leur dernier disque The Ballad of Darren n’est vieux que d’une semaine, Blur vient de mettre en ligne (déjà) deux titres inédits issus des mêmes sessions d’enregistrement que ce neuvième long-format. Deux chansons bonus à retrouver sur l’édition deluxe du disque et baptisées The Rabbi et The Swan, la première emplie de la malice pop familière du quatuor tandis que la seconde prend davantage la forme d’une ballade à la douceur assumée. Chouette.

