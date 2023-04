Bob Dylan annonce un nouvel album live

Il s’agissait d’un moment rare, que seuls les fans les plus déterminés ont alors choisi de se payer. Le 18 juillet 2021, alors que la pandémie et le confinement entravaient encore la plupart des concerts et des tournées, Bob Dylan - lui aussi - tentait l’aventure du livestream en organisant un concert en ligne exclusif baptisé Shadow Kingdom. Présenté comme sa « première retransmission depuis trente ans », ce show fut pourtant loin d’être le simple tournage de quelques titres joués dans un studio anonyme. A l'instar de quelques autres, l’icône folk avait bien fait les choses et proposa alors un véritable tableau musical à ceux qui avaient choisi de le suivre dans cette aventure, revisitant avec brio une quinzaine de ses compositions dans une ambiance impeccable de bar clandestin et de film noir.

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



De ce projet inédit tombé depuis dans l’oubli, Bob Dylan a choisi aujourd'hui d'en tirer les enregistrements audio pour graver son nouvel album live*. Shadow Kingdom* ne sera donc pas qu'un coup d'éclat et connaitra une seconde vie sur disque, attendu le 2 juin prochain via le label Columbia. Treize titres sont annoncés parmi lesquels de grands standards tels que When I Paint My Masterpiece ou encore It’s All Over Now, Baby Blue, mais aussi l’instrumental Sierra’s Theme jamais joué avant le tournage. En guise de prélude de choix, le chanteur a d’ores et déjà mis en ligne la version live de Watching the River Flow à découvrir ci-dessus, une interprétation absolument magnifique de ce classique blues-rock de 1971. Vivement la suite.