Bob Dylan célébré dans un nouveau clip de "Subterranean Homesick Blues"

C’est l’un des plus grands classiques de la discographie de Bob Dylan qui s’offre un nouveau clip aujourd’hui. Subterranean Homesick Blue a été autant fredonnée par les fans du chanteur qu’elle n’a été célébrée ou n'a inspiré les plus grands groupes - Red Hot Chili Peppers ou Radiohead pour ne citer qu’eux. Extrait de son cinquième album Bringing It All Back Home, ce tube de 1965 inspiré par les écrits de Jack Kerouac - voire de l’écrivain russe Dostoïevski – demeure un emblème du songwriter tout autant que l’un de ses premiers enregistrements électriques.

La postérité de Subterranean Homesick Blues tient aussi beaucoup à la vidéo qui a de longue date accompagné le titre - tirée du documentaire Don’t Look Back -, où l’on découvre Dylan tenant des pancartes griffées de paroles extraites de sa chanson. Réalisé près de vingt ans avant l’explosion du vidéo-clip, ce film avant-gardiste fait aujourd’hui l’objet d’une relecture collective par une pléiade d’artistes, de musiciens et de cinéastes qui ont choisi d’honorer les soixante ans de carrière du chanteur américain.

En lieu et place du seul décor d'usine de la vidéo originale, on découvre ainsi les fameuses pancartes réinventées par Bruce Springsteen, Patti Smith, Jim Jarmusch, Bobby Gillespie, mais aussi le dessinateur suisse Zep ou encore le chanteur français Francis Cabrel qui se paie même le luxe d’une apparition assez magique à l’écran. En parallèle de cette sortie, Bob Dylan prépare également la réédition de certains de ses classiques réenregistrés récemment au travers d’un nouveau format analogique et haute-fidélité développé par le producteur américain T-Bone Burnett, à la croisée du compact-disque et du vinyle. Happy birthday indeed 🎁

