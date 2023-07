Bob Marley : un premier trailer pour le biopic "One Love"

Bob Marley aurait eu 78 ans le 6 février dernier. Disparu il y plus de quarante ans maintenant, le chanteur jamaïcain demeure l’icône sans pareil de tout un mouvement musical comme de son pays natal, influençant aujourd’hui encore les jeunes générations de musiciens aux quatre coins de la planète. C’est à cette vie aussi brève que brûlante que le réalisateur américain Reinaldo Marcus Green (La Méthode Williams) a choisi de dédier son prochain film One Love, un biopic ambitieux de cette légende du reggae.

Attendu dans les salles obscures au mois de janvier prochain, One Love verra le Britannique Kingsley Ben-Adir prendre les traits du chanteur, tandis que son épouse sera interprétée par sa compatriote Lashana Lynch. Tourné entre Londres et Kingston, ce long-métrage est guetté comme le lait sur le feu par les fans de la star disparue et se dévoile aujourd’hui au travers d’un premier trailer coup de poing. Derrière les lumières et les paillettes du succès qui ont entouré l’auteur de Jamming s’y révèlent ainsi aussi les images des affres et de la violence qui ont accompagné son ascension, notamment la tentative d’assassinat à laquelle il échappa miraculeusement en 1976. A suivre.