Bomba Estéreo invite Manu Chao sur le réjouissant "Me Duele"

C’est un nouveau joli coup pour Bomba Estéréo. Le tandem colombien, figure de proue d’une scène qui n’a cessé de ripoliner de rythmes modernes la cumbia et autre champeta, vient ainsi de dévoiler un nouveau titre où s’invite le chanteur Manu Chao. Liliana Saumet et Simón Mejia poursuivent en cela une série de collaborations audacieuses entamée en ce début d’année avec un titre conviant notamment le rappeur portoricain Bad Bunny.

Auteur l’an passé d’un album conceptuel inspiré par les quatre éléments, le duo s’épanche aujourd’hui avec ce nouveau titre sur la brutalité des sentiments nés d’une rupture amoureuse, invitant à tenir bon « hasta que no me duele mas » (jusqu’à ce que ça ne fasse plus mal). Profitant d’une escale colombienne récente de Manu Chao, Liliana Saumet a ainsi invité l’ancien leader de Mano Negra à donner de la voix sur ce morceau simple mais revigorant, et où il se glisse comme un gant. A l’écran, l’icône franco-espagnole donne la réplique avec humour à la chanteuse dans un clip coloré mêlant animation, pots de fleurs, et live action. Chouette.