Bonnie “Prince” Billy annonce un nouvel album avec "Bananas"

Son premier album country There Is No One What Will Take Care of You sortait il y a tout juste trente ans, depuis le songwriter a affiné et complexifié son discours musical jusqu'à s'imposer au fil d'une multitude d'albums comme une voix majeure de la renaissance de la scène indie folk. Le chanteur a signé ses œuvres sous le nom de Palace Brothers, Palace Music ou Palace, mais c'est sous le pseudonyme Bonnie 'Prince' Billy que l'artiste perpétue à sa manière depuis 1998 la tradition populaire de la musique américaine. Deux ans après ses albums collaboratifs Superwolves avec Matt Sweeney et Blind Date Party avec Bill Callahan, le conteur de Louisville est de retour en solo avec l'album Keeping Secrets Will Destroy You attendu le 11 août via Drag City.

C'est avec une vidéo animée poétique d'Ethan Osman que Bonnie “Prince” Billy a voulu illustrer la splendeur sensible et lyrique de sa première ballade Bananas enregistrée comme le reste de l'album dans le Kentucky avec Sara Louise Callaway au violon, Kendall Carter aux claviers, Elisabeth Fuchsia à l'alto et au violon, Dave Howard à la mandoline, Drew Miller au saxophone et avec la chanteuse de Dane Waters.