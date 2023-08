"Born Again", l'album inédit de Danger Mouse & Jemini enfin édité

Bien avant de devenir le producteur star de la scène groove et hip-hop américaine et de collaborer l'an dernier avec Black Thought de The Roots sur l'album Cheat Codes, Brian Burton alias Danger Mouse faisait des débuts discographiques triomphants en 2003 avec l'album Ghetto Pop Life en duo avec le rappeur de Brooklyn Thomas Smith aka Jemini The Gifted One.

L'énergie funky et l'éclectisme des samples de Danger Mouse associés au lyrisme du flow et à la verve féroce du MC étaient alors célébrés par la critique désignant cette œuvre comme la plus captivante de l'époque. De retour de tournée, les deux complices retournaient en studio pour graver Born Again, un projet abandonné pour des raisons obscures qui sortira enfin le 25 août via Lex Records et dont on peut déjà écouter le premier titre Brooklyn Basquiat :

Publicité

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. Gérer mes choix J'autorise

Accompagnant le 20ème anniversaire de la sortie de Ghetto Pop Life, l'album inédit, enregistré entre 2003 et 2OO4, conserve la même énergie hip-hop avec les instrumentaux soulful et infectieux de Danger Mouse. Jemini The Gifted One qui fustigeait la présidence Bush et la guerre en Irak sur le premier album, alterne ici les titres d'auto-célébration et les titres plus introspectifs, évoquant son passage en prison, sa rédemption ou sa relation difficile avec son père.