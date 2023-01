Brad Mehldau revisite "I Am The Walrus" des Beatles

On le sait, l’ovni du piano jazz ne reste jamais cantonné à son domaine de prédilection. Il adore revisiter les titres de la pop ou du rock : Nirvana, Oasis, Radiohead, Paul Simon, Nick Drake, Jeff Buckley .... et surtout les chansons des Beatles qu'ils joue volontiers sur scène en solo ou en trio. Parmi ses disques préférés, il cite notamment Sergent Pepper’s Lonely Hearts Club Band et The White Album. Son nouvel album Your Mother Should Know : Brad Mehldau Plays The Beatles s'ouvre sur une interprétation de l'incompréhensible I Am the Walrus (Je suis un morse) de Lennon (album Magical Mystery Tour), inspiré par l'œuvre de Lewis Carroll, De l'autre côté du miroir et plus précisément du titre Le Morse et le Charpentier.

« I Am The Walrus, explique le pianiste, s’ouvre sur cette introduction, qui d’emblée est assez étrange, sur le plan de l’harmonie. On peut entendre cette progression… la majeure partie est une gamme descendante dans sa totalité. C’est quelque chose qu’on pourrait entendre dans la musique impressionniste. On ne l’entend pas dans la musique classique ancienne, et on ne l’entend certainement pas trop dans la musique pop. » :

Publicité

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. Gérer mes choix J'autorise

Sur cette vidéo enregistrée au Village Vanguard à New York, Brad Mehldau revisite I Am The Walrus avec une joyeuse complexité qui le rend fluide. Mention spéciale pour le final étourdissant qui s'éloigne du thème. « Je me souviens de l’avoir entendu enfant et je ne l’aimais pas. Je le trouvais dérangeant. Bien sûr, mon appréciation a évolué au fil des années, » explique t-il, ajoutant avoir toujours été frappé par les bizarreries de la musique des Beatles, que se soit au niveau de l'harmonie, de la construction des chansons et même dans les textes parfois énigmatiques.

« Et par-dessus ça, vous avez cette petite mélodie qui s’enroule autour. Dès le début, c’est une introduction qui dit ‘Ok, cette chanson n’est pas comme les autres.’ Elle continue depuis ce point d’entrée avec la narration de John, qui est en quelque sorte Dadaiste, enchaînant ensemble ces phrases dont le sens est laissé à notre libre interprétation, nous les auditeurs. »

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. Gérer mes choix J'autorise

C'est donc les airs de Beatles les plus étranges, qu'il a choisi de "peaufiner", enregistrés en septembre 2020 à la Philharmonie de Paris, I Am The Walrus, Your Mother Should Know, I Saw Her Standing There, For No One, Baby's in Black, She Said, Se Said, Here, There and Everywhere, If I Needed Someone, Maxwell's Silver Hammer, Golden Slumbers et pour clore ce magnifique voyage, Life on Mars de David Bowie qui établit un lien entre les Beatles et les auteurs-compositeurs pop qui ont suivi.

.