Brandee Younger trace de nouvelles voies

Avec Brand New Life, Brandee Younger rend hommage à Dorothy Ashby, née en 1932, qui a dû faire sa place dans l’univers du jazz en tant que femme, harpiste et noire. Un triple combat qu’elle a mené avec ferveur en parlant d’avortement, de contraception et de la vie dans les ghettos. Elle a aussi élargi le répertoire de son instrument consacré alors à la musique classique, en composant des airs mêlant Jazz, soul et musiques du monde. L’année dernière Brandee Younger, était la première femme noire à être nominée pour le Grammy Award de la meilleure composition instrumentale. Le flambeau est bel et bien relayé.

C’est le légendaire rappeur et producteur Peter Rock qui lui a fait connaître Dorothy Ashby. Elle l'invite sur l'album ainsi que d'autres artistes qui ont eu un lien particulier avec son inspiratrice : le contrebassiste Rashaan Carter, la chanteuse et rappeuse néo-soul Meshell Ndegeocello, le producteur 9th Wonder et la chanteuse Mumu Fresh. La majorité des titres du disque ont été écrits ou interprétés par Dorothy Ashby, ainsi que If It’s Magic composé par Stevie Wonder, les autres étant des compositions inédites de Brandee Younger.

«Ce disque est un de mes rêves depuis un certain temps. Aborder cette toute nouvelle musique sans aucune idée préconçue sur la façon dont elle sonnerait était vraiment revigorant pour moi. Nous avons enregistré cela à Chicago, tout comme Ashby.»

L’album est aussi un hommage à Alice Coltrane, autre grande inspiratrice de Brandee Younger, qui dès la fin des années 50 a sorti la harpe de ses ornières, tout comme les musiciennes noires Sarah Lawrence et AnnHobson-Pilot. La sororité et l'amour paraissent être le fil rouge de cet album singulier porté par Impulse! Records, montrant que la harpe peut avoir le rôle principal dans le jazz contemporain.

En tant que side-women, Brandee Younger a collaboré avec Beyoncé, Common, Lauryn Hill, Pharoah Sanders, Ravi Coltrane, Jack DeJohnette, Robert Glasper, Stevie Wonder, Lauryn Hill ou encore son ami Makaya McCraven. Elle enseigne aussi à l’Université et au New School College of of Performing Arts de New York.