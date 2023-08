Burning Spear revient avec l'album "No Destroyer"

Après avoir reçu un nouveau Grammy Award en 2009 pour Jah Is Real, Winston Rodney alias Burning Spear annonçait deux ans plus tard avoir enregistré à New York 12 nouveaux morceaux. Depuis, le septuagénaire jamaïcain continuait de partager sur scène les messages de paix de son roots reggae sans un mot sur ce mystérieux album. C'est au cœur de l'été, que le légendaire chanteur rastafari a décidé de publier No Destroyer sur son propre label Burning Music.

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. Gérer mes choix J'autorise

Originaire de Saint Ann's Bay, c'est grâce aux conseils de Bob Marley que Winston Rodney a fait ses débuts au Studio One où il sort son premier single Door Peep en 1969, puis les albums Burning Spear et Rocking Time. C'est avec son chef-d'oeuvre militant Marcus Garvey en 1975 qu'il devient l'une des plus grandes voix jamaïcaines, un statut confirmé quand il apparaît en 1979 dans le film culte Rockers. Roots reggae sinueux et funky et incantations spirituelles, son reggae a traversé les âges sans prendre une ride comme en témoignent ce nouvel album No Destroyer et ses orchestrations classieuses.

Publicité

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. Gérer mes choix J'autorise