C’est déjà l’été avec Captain Planet

De longue date, Brooklyn a offert à la musique populaire américaine quelques-unes de ses plus grandes icônes. Dans ce vivier bouillonnant d’où ont surgi Lou Reed, Jay-Z, ou encore une bonne partie de la scène indie du début du siècle, une autre petite famille travaille depuis des années à faire de cet arrondissement new-yorkais l’épicentre d’un groove tropical et sans frontière. Producteurs, musiciens, chanteuses ou djs, ils sont ainsi quelques esprits libres à jeter des ponts depuis Brooklyn vers les traditions musicales du monde entier pour les mêler aux rythmes d’aujourd’hui.

A l’instar de Nickodemus et de son label Wonderwheel, Charlie B. Wilder a lui aussi forgé sa propre sono mondiale dans le creuset du djing et de la production de remixes. Passé (comme d’autres ) par l’excellente radio universitaire new-yorkaise WNYU, ce digger né a enfilé son blaze de Captain Planet il y a une quinzaine d’années pour partager ses productions garnies de rap US, d’afrobeat, de house ou de baile funk. Il y a trois ans de cela, il publiait encore en pleine pandémie un disque vitaminé où s’invitaient quelques belles voix métissées parmi lesquelles la touche-à-tout Shungudzo ou encore l’étoile nubienne Alsarah.

Désormais installé à Los Angeles et après avoir arpenté l’an passé le monde entier au fil de de nombreux concerts (dont certains partagés avec l'ami Guts ), Captain Planet prépare aujourd’hui la sortie d’un nouvel album pétri de bonnes vibes gourmandes et de complices de marque. Baptisé Sounds Like Home, ce cinquième long-format du producteur devrait ainsi confirmer tout son talent à tisser des arrangements enivrants au fil d’un groove organique et intemporel, et où les machines cèdent de plus en plus la place à de jolies instrumentations.

En témoignent ainsi les premiers titres déjà mis en ligne de ce nouveau disque que l’Américain a pensé comme la bande-son idéale d’une soirée passée chez soi à cuisiner ou à danser en bonne compagnie. Un cocktail d’influences duquel des effluves lointains de Gilberto Gil, Mulatu Astatke ou même Curtis Mayfield semblent s’échapper en permanence, et où résonnent notamment la voix irrésistible de la Colombienne Jimena Ángel (Pamelé) ou encore le timbre du complice David Walters - dont le dernier album fut coproduit par Captain Planet - et qui fait monter ici la température sur le solaire Kité Soufè. Vivement l'été.