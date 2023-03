Calexico dévoile enfin sa version studio de "Alone Again Or"

Ils se connaissaient depuis l'université en Californie, mais c'est au mitan des années 90 que le guitariste Joey Burns et le batteur John Convertino jouent pour la première fois ensemble sur scène au sein du groupe d'Howe Gelb, Giant Sand. Sous le nom de The Friends of Dean Martin puis Calexico, le duo devient alors l'un des fers de lance du mouvement indie et alt-country qui sévit dans le sud de Etats-Unis.

Depuis, les musiciens de Tucson célèbrent la richesse culturelle des régions frontalières du désert d'Arizona avec un kaléidoscope multiculturel laissant les sonorités folk et rock sudistes s'imprégner d'idiomes mariachis, sud-américains, de blues ou de jazz. Un cocktail métis planant que le monde découvre surtout avec la sortie en 2003 de leur septième album Feast of Wire devenu un classique du genre. Calexico a décidé de fêter les vingt ans de leur plus grand succès avec une réédition luxueuse dévoilant pour la première fois l'enregistrement studio du titre Alone Again Or.

Publicité

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. Gérer mes choix J'autorise

Devenu par la suite un incontournable des concerts de Calexico, cette reprise du tube du groupe rock californien Love n'avait jusqu'alors jamais été édité dans sa version studio. Outre cet inédit, la réédition de l'album sera enrichie par More Cowboys in Sweden, une collection de titres live de Feast of Wire gravée au China Theatre de Stockholm en 2003.

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. Gérer mes choix J'autorise

Après la sortie de cette réédition le 26 mai via City Slang, Calexico sera en tournée en France:

le 17/10 au Rockstore à Montpellier

le 21/10 au Trabendo à Paris

le 22/10 à La Laiterie à Strasbourg