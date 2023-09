Cat Power revisite un concert culte de Bob Dylan

C’est un bout d’histoire fameux qui symbolisa en une soirée le schisme mémorable entre rock et folk, gravé aujourd’hui dans la légende de celui qui jamais ne voulut choisir entre les deux. Nous sommes le 17 mai 1966 et Bob Dylan donne alors un concert au Free Trade Hall de Manchester. Coincée entre la sortie de son premier album électrique Bringing It All Back Home un an plus tôt et celle à venir du monumental Blonde On Blonde, cette tournée est aussi l’occasion pour le vingtenaire d’alors de défendre en live des compositions inédites où pointe une nouvelle énergie rock. Devenu mythique par les vives protestations que suscitèrent celles-ci parmi le public (dont le fameux « Judas ! » lancé par un spectateur) et la contre-attaque immédiate de Dylan avec son interprétation rugissante de Like a Rolling Stone, ce concert fit aussi l’objet d’un enregistrement pirate culte qui mit plus de vingt ans à être finalement publié dans les règles de l’art.

Resté dans les mémoires comme le concert du « Royal Albert Hall » du fait d’une erreur d’étiquette originelle, c’est ce bootleg historique qu’a choisi de revisiter Cat Power l’an passé au fil d’un concert donné… au Royal Albert Hall. En forme de pied de nez à cette histoire, la voix merveilleuse de The Greatest complétait ainsi à Londres une trilogie de disques dédiés à des réinterprétations et initiée dès la sortie de The Covers Record au début de ce siècle. Quelle bonne idée, donc, d’avoir choisi d’enregistrer ce concert et de le graver aujourd’hui au travers d’un disque attendu le 10 novembre prochain via le label Domino.

Coutumière de longue date de relectures précieuses, la chanteuse d’Atlanta n’a en effet cessé ces dernières années d’affirmer sa maitrise de l’exercice, truffant ses disques de classiques réenchantés tel que le merveilleux What The World Needs Now du grand Burt Bacharach ou encore le Stay de Rihanna sur son album Wanderer. Avec ce nouvel hommage habité à l’œuvre de Dylan, la chanteuse rejoint aujourd'hui son héros en narrant de la plus belle façon possible une partie de sa légende. Vivement la suite.