"Catch Your Eye", les solitudes mélodieuses d'Andy Shauf

Aussi discret que talentueux, orfèvre dans l'art mélodique comme celui des arrangements Andy Shauf est aussi un conteur au regard acéré sur notre société et nos âmes glissant dans ses récits folk une galerie de personnages colorés. Empêché par la pandémie de partir en tournée pour la sortie de son précédent album The Neon Skyline, l'artiste s'est enfermé dans son studio pour écrire les douze titres de sa nouvelle oeuvre Norm attendue le 10 février prochain chez ANTI-Records.

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. Gérer mes choix J'autorise

Quand il ne réunit pas ses amis d'enfance de la province de Saskatchewan pour le projet collectif Foxwarren, Andy Shauf enregistre seul, jouant tous les instruments de ses contes pop folk et c'est à la guitare et au piano qu'il a conçu l'album Norm. Pour ajouter de l'espace à ses mélodies et ses atmosphères sonores, le musicien a utilisé cette fois les tons de synthétiseurs lumineux qui lévitent notamment sur le titre Catch Your Eye chantant de sa voix délicate « I need to meet you / I need to catch your eye" ("J'ai besoin de te rencontrer / J'ai besoin d'attraper ton regard") ». Une histoire de solitude et de connexion manquée dans un supermarché illustrée par une vidéo qu'il a lui-même écrite et animée par Mary Vertulfo.

Publicité

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. Gérer mes choix J'autorise

L'artiste désirait s'éloigner de ses album concepts précédents préférant écrire pour Norm une collection de chansons avec des couches et des perspectives complexes. Mais inspiré par le cultissime Mulholland Drive de David Lynch, Andy Shauf a réécrit les paroles pour mélanger les perspectives et bricoler des récits obscurs. Aidé par Nicholas Olson, il a construit son aventure autour d'un personnage principal : « le personnage de Norm est introduit d'une manière vraiment agréable. Mais plus on prête attention au disque, plus on se rend compte qu'il est sinistre ».

Sur Wasted On You, l'ambiance pop est légère avec ses cadences grooves mais l'auteur évoque la mort et l'héritage qu'elle laisse dans son sillage. Ses séries de portraits drôles et humanistes ont laissé place à des thèmes plus existentiels et plus graves, la magie folk, elle, demeure plus mélodique que jamais.