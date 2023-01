Ces perles d’antan qui deviennent libres de droits en 2023

Avec la montée en puissance de l’Internet dans les années 2000, le droit d’auteur a été discuté, débattu, ergoté et combattu à tel point qu’on en oublierait presque une donnée fondamentale, à savoir qu’il est par nature… limité dans le temps. En France, cette protection court ainsi légalement durant une période de 70 ans suivant le décès de l’auteur, après quoi ses œuvres entrent mécaniquement dans le domaine public et deviennent dès lors libres de droits.

Cette bascule a des conséquences très concrètes, notamment en littérature où il devient possible de rééditer un auteur disparu sans s’acquitter du moindre droit d’auteur. Ainsi avec cette nouvelle année qui voit les œuvres de Paul Éluard ou Charles Maurras disparus tous deux en 1952 glisser mécaniquement dans le domaine public, mais aussi les ultimes aventures de Sherlock Holmes signées par Arthur Conan Doyle en 1927 et qui pourront désormais être adaptées à l’écran sans débourser un shilling de plus. Au cinéma, c’est le chef-d'œuvre de Fritz Lang Metropolis qui connaît le même sort dès cette année, offrant là aussi la possibilité de réutiliser librement les scènes de ce monument d’anticipation.

Publicité

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. Gérer mes choix J'autorise

En musique, la règle est identique si ce n’est que la loi reconnaît à chaque interprétation la nature d’œuvre distincte avec une période de protection de 70 ans à compter de la première édition... ce qui renvoie aux calendes grecques l’inscription au domaine public de la plupart des enregistrements connus du grand public. Et de l’autre côté de l’Atlantique, la situation se complique encore puisque la durée de protection de toutes les œuvres a été prolongée à 95 ans par le Congrès américain à la fin du siècle dernier, notamment sous la pression de l’empire Disney alors menacé de perdre ses droits sur les premières bobines de Mickey Mouse (qui seront malgré tout libérées dès l’an prochain ).

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. Gérer mes choix J'autorise

Alors que trouve-t-on aujourd’hui dans ce maquis poussiéreux de compositions et autres musiques datant de l'entre-deux-guerres et qui deviennent en 2023 libres de droits et adaptables à l’envi ? Peu d'enregistrements cette année (leurs droits sont distincts) mais encore de jolies perles à explorer du côté des partitions. Avec d’abord du jazz bien sûr, et plusieurs standards américains parmi lesquels East St. Louis Toodle-Oo signé par Duke Ellington et Bubber Miley en 1927, l’une des toutes premières compositions du roi du big band griffée de son style jungle typique de sa production des Années folles. La même année se dévoilait d'ailleurs aussi le classique Potato Head Blues composé par Louis Armstrong et que le trompettiste enregistra pour la première fois en studio avec son « Hot Seven », un ensemble éphémère où officièrent notamment Johnny Dodds à la clarinette et sa seconde épouse Lil Armstrong au piano.

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. Gérer mes choix J'autorise

Outre-Atlantique toujours, la musique populaire américaine est à l’honneur avec l’entrée en 2023 dans le domaine public de The Best Things in Life Are Free, une œuvre signée par Buddy DeSylva et Lew Brown pour les paroles tandis que Ray Henderson en écrivit la partition. Initialement destinée à la comédie musicale Good News, cette chanson fut maintes fois reprise par la suite avant de ressurgir encore récemment au détour d’un épisode de la célèbre série Mad Men .

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. Gérer mes choix J'autorise

Le jovial Ice Cream (I Scream, You Scream, We All Scream for Ice Cream) devient également libre dès cette année, après avoir fait rire son époque comme tant d’autres novelty songs du même cru puis de connaître une autre vie dans des versions jazz, et servir encore régulièrement aujourd’hui de clin d’œil et de référence dans une myriade d’œuvres populaires. Citons aussi l’entrée dans le domaine public du swing et cinématographique Puttin' On the Ritz composé par Irving Berlin, emblématique contributeur du Grand répertoire américain de la chanson.

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. Gérer mes choix J'autorise

En Europe, c'est la musique classique qui règne alors presque sans partage sur les pavillons dorés des gramophones même si la chanson et l’opérette ont aussi leur public, notamment en France. Citons parmi les œuvres libérées cette année celles du prolifique compositeur marseillais Vincent Scotto qui a donné sa musique au classique J’ai deux amours immortalisé par Joséphine Baker dès 1930. Il signa aussi de nombreuses musiques pour les films de son ami Marcel Pagnol ainsi que la partition de Marinella, composé pour le film du même nom, et qui fut l’un des plus grands succès du chanteur corse Tino Rossi.