CHAI replonge dans ses racines city pop

Fondé en 2011 à Nagona (sur la côte de la mer des Philippines) par les sœurs jumelles Mana au chant et aux claviers et Kana à la guitare et au chœurs, le groupe CHAI formé avec la bassiste Yuuki et la batteuse Yuna déploie une étonnante énergie punk. Leurs premiers disques Pink (2017) et Punk (2019) influencés par Gorillaz, Basement Jaxx, CSS ou encore Tom Tom Club, dynamitaient la planète pop. Chacun de leurs albums s’inspire de mouvements musicaux différents, pop, punk, électro, rock, RnB, groove... Si ce dernier, attendu le 22 septembre, porte le nom du groupe tokyoïte, c'est pour signifier un retour à l’héritage culturel japonais. en s'inspirant de la City pop, née à Tokyo et popularisée dans les années 70 et 80. "Tout ce qui est reflété dans les paroles exprime notre expérience en tant que femmes japonaises", explique Mana.

Avec le titre Neo Kawaii, K? en réponse au Kawaii, la culture de tout ce qui est mignon, innocent, timide et édulcoré, les chanteuses réinterprètent le terme et déconstruisent une attitude qui fait loi dans leur pays. En révolte contre ces normes et injonctions esthétiques répressives à l'égard des femmes, elles prônent le Néo Kawaiii, "la reconquête de l'estime de soi", explique Mana :

Elles donnaient déjà le ton avec We The Female !, le premier single de l'album évoquant visiblement la non-binarité qui désigne toutes les possibilités en dehors d'une identité strictement féminine ou masculine. "Nous sommes humains et sommes nés en tant que femmes, mais nous avons des aspects féminins et masculins dans chacune de nos âmes, chacun avec son propre sens de l'équilibre". "Nous ne pouvons plus nous contenter de nous étiqueter dans des catégories simples et bien définies ! Je ne suis personne d'autre que "moi", et tu n'es personne d'autre que "toi". Cette chanson célèbre cela avec un rugissement ! " :

Composé sur la route, entre les concerts, et enregistrés dans divers studios, l'album prend l'air des contrées où il passe, par exemple, au studio Stones Throw où a été enregistré le titre Game, qui mêle dance-pop, new wave et house. Le message étant "Il ne s'agit pas de gagner ou de perdre en tant que compétition, mais de ce que vous devez faire, personnellement, pour avoir le sentiment d'avoir gagné". Sur Para Para, clin d'œil à la danse à deux pas du même nom, il s'agit juste de profiter de l'instant, parées de leurs tenues roses et de leur exubérance, à l'opposé tout de même des girls bands de K-pop coréens en vogue :

L'album Chai sort le 22 septembre En CD, LP, K7 et digital chez Sub Pop.

En concert à Paris le 3 novembre au Badaboum