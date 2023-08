Chilly Gonzales et Bonnie Banane signent la comptine "Il Pleut Sur Notre Dame"

C'est à Paris que l'imprévisible maestro canadien a posé ses valises après ses aventures berlinoises s'imprégnant de la culture, de la littérature et de la musique hexagonale au point de lui consacrer son nouvel album French Kiss. Après le slam délirant de la chanson titre et sa reprise orchestrale toute personnelle de Mr. Oizo, le pianiste surdoué partage aujourd'hui une ode à Notre-Dame de Paris en compagnie de Bonnie Banane.

C'est l'artiste pop française, elle aussi amatrice d'espiègleries et d'expérimentations musicales, qui a proposé à "Gonzo" d'écrire sur la cathédrale après son incendie en avril 2019. Plutôt qu'un hommage pompeux, le duo a composé Il Pleut Sur Notre Dame, une chanson en forme de comptine décalée sur la tragédie illustrée par la magnifique vidéo d'animation poétique de Deborah Roth et Drake Cappi.

"Bonnie Banane est venue me rendre visite dans mon appartement sur l'Île Saint-Louis, à Paris. Elle observait la vue de la fenêtre et a proposé d'écrire sur Notre-Dame. J'ai d'abord pensé que cela pourrait être un peu «cheesy» ,«fromageux» comme vous dites en français. Mais l'idée de raconter cela en combinant un regard sceptique porté sur la médiatisation de l’incendie de Notre-Dame, avec un regard plus enfantin, se demandant si Quasimodo pourrait être à l'origine du feu parce qu'il voulait s'échapper en bateau-mouche de la cathédrale, m'a parlé." déclare Chilly Gonzales qui sera notre invité le 21 septembre pour notre nouveau rendez-vous mensuel, Comme à la radio.

Sur ce premier album de Chilly Gonzales écrit et interprété dans la langue de Molière, l'artiste côtoie aussi Juliette Armanet, Arielle Dombasle ou Teki Latex, réinterprète Gabriel Fauré et Michel Berger, s’adonne à un duo instrumental mystique avec Christine Ott ou laisse parler le swag d’Aznavour, avec qui eut lieu une brève collaboration.

