Clay and Friends invite Louis-Jean Cormier sur "Ce n'est que de l'eau"

Si le Brésil a eu sa Música Popular Brasileira dans les années 60, le Québec vibre, depuis près de dix ans, aux sons de La Musica Popular de Verdun, un cocktail groovy proposé par la formation Clay and Friends qui pose ses textes savoureux, en anglais et en français, sur des sonorités funk, hip hop, reggae, bossa, pop ou néo-soul. Véritable pourvoyeur de bonnes ondes taillé pour la scène avec ses concerts survoltés, le quintette a peu à peu ciselé un discours musical dansant au gré d'une séries de EP plébiscités sur les plateformes comme Conformopolis en 2017, La Musica Popular de Verdun deux ans plus tard ou Grouillades, sa première incursion dans la langue de Molière en 2020.

Mike Clay au chant, Adel Kazi au beatbox et à la production, Émile Désilets aux claviers, Clément Langlois-Légaré à la guitare et Pascal Boisseau à la basse nous avaient laissé en novembre dernier avec les six titres de leur EP Água, avant d'annoncer la sortie, le 10 juin, de l'album Aguà Extend’eau.

Publicité

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. Gérer mes choix J'autorise

L' album reprend quatre titres du EP Água et révèle plusieurs nouvelles pépites comme l'irrésistible Ce n'est que de l'eau, véritable antidote à l'anxiété sur un rythme de ballade bossa funky où l'on retrouve la voix du Québecois Louis-Jean Cormier. « Tout reste relatif sur cette petite bille bleue. Il suffit de ne pas oublier de s’en rappeler. Un mantra à se répéter quand le poids du monde pèse sur nos épaules, quand l’inconnu paraît insurmontable, quand la plage et le soleil scintillant font subitement place aux denses nuages et à la pluie torrentielle. Tout peut changer en un clin d'œil, il suffit de se rappeler que : ce n’est que de l’eau camarade » commente Mike Clay. Les cinq musiciens et amis sont aussi rejoints sur l'album par Marilyne Léonard, le septuor rock Comment Debord et le rappeur et musicien Thomas Thivierge-Gauthier aka Mantisse.

En écoute : "L'ironie du sort", la complainte jazz de Louis-Jean Cormier

En écoute : La coolitude de Djeuhdjoah & Lt Nicholson sur "Pas si vite"

En écoute : Les vapeurs rétro-pop psychédéliques de Motel Club