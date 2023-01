Publicité

Sur son album homonyme sorti le 13 janvier, Gabi Hartmann chante en français, anglais et portugais, mêle avec talent ses innombrables influences : jazz, blues, bossa, soul et chanson, accompagnée par ses musiciens et des invités comme le guitariste new-yorkais Julian Lage.

