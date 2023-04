"Coast 2 Coast", la pop vintage colorée de Pearl & The Oysters

Originaire de Montréal, partenaires de vie et de musique, Juliette Pearl et Joachim Polack se sont rencontrés en France, sur les bancs du lycée. De Paris à Los Angeles, en passant par Gainsville (en Floride), le duo documente leurs déménagements successifs dans leur album Coast 2 Coast. En 2020, pleins de rêves, ils s’installent à L.A mais la réalité du confinement les fait déchanter. Il ne reste plus que les clichés de la belle vie fantasmée sur la côte pacifique, un bonbon rose aux ambiances psyché, attendu le 21 avril sur le label Stones Throw Records :

Après leur premier album éponyme Pearl & The Oysters, suivi de Canned Music et Flowerland (leur "trilogie de Floride"), Juliette aux claviers, chant, trompette et Joachim aux guitares, programmation, claviers, nous embarquent dans leur pop psychédélique aux éléments électroniques et acoustiques. Lorgnant sur la fin des années 60's et sur le courant Easy listening des années 90's, le duo de Lounge Music, à la fois rétro et futuriste, poursuit une aventure musicale résolument optimiste même si les thèmes sous-jacents ne le sont pas. Ici, leurs sons électroniques vintage mêlés à ceux de la nature. mettent en lumière la promesse de l'éternel été des publicités californiennes d'antan qui aujourd'hui révèle la menace climatique ambiante. Le clip réalisé par Nikki Milan Houston dépeint une journée passée dans des endroits inhabités de la côte ouest.

Sur cet album le duo a collaboré avec Riley Geare (Unknown Mortal Orchestra, La Luz), Alan Palomo (Neon Indian), Dent May et Alex Brettin (Mild High Club) ou encore Laetitia Sadier (Stereolab) qui chante avec Juliette Pearl sur leur dernier single dont la seule parole est le refrain. Le groupe décrit le clip animé en technicolor réalisé par Mickey Miles comme un "full faux-baroque glam", un voyage cosmique à travers l'espace et le temps, les côtes et les galaxies :