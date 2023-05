"Connection", le nouveau mood du Ceramic Dog de Marc Ribot

Sur l'album Connection, Marc Ribot teste de nouveau les limites des genres avec ses compagnons de Ceramic Dog, le bassiste Shahzad Ismaily et le percussionniste Ches Smith et des invités tels que le clarinettiste Oscar Noriega, l’auteur-compositeur-interprète Syd Straw, le claviériste Anthony Coleman, l’organiste Greg Lewis et le violoncelliste Peter Sachon. Cette fois, à leur punk-noise d'avant-garde, il mêle rock' n roll, garage, funk, disco, flamenco, délire psychédélique à des « ambitions pop qu'ils ont toujours enfouies (jamais trop loin) sous la surface », précise un communiqué. La chanson-titre Connection, inspirée par un dessin d'enfant, met en musique la fragilité des relations et entreprises humaines :

Ex-membre du John Lurie’s Lounge Lizards, sideman de Wilson Pickett, Chuck Berry, Robert Plant & Alison Krauss, Laurie Anderson, Diana Krall, Bashung … vieux complice de Tom Waits, collaborateur régulier de John Zorn et de tant d’autres, Marc Ribot est un explorateur tout terrain de la scène downtown new-yorkaise, qui mène de front plusieurs groupes. Enregistré à Brooklyn, Connection serait, si l’on en croit le guitariste, le meilleur album de son trio Ceramic Dog. Après l'écoute totale, à la fois fourbus et galvanisés par tant de liberté et d'expressivité, on est bien d'accord et on en redemande !