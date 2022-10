"Constellation", la renaissance de David Bressat

Avec le contrebassiste Florent Nisse, le batteur Charles Clayette, le saxophoniste Eric Prost et le trompettiste et bugliste Aurélien Joly, David Bressat tisse un précieux canevas grâce à une connivence artistique tissée de longue date. Après le désappointement d'une interminable période sans concerts, l'urgence était de partager quelque-chose d'authentique qui fasse sens, qui reflète ce que les musiciens vivent vraiment. Les titres de Constellation, écrits pendant le confinement de l'automne 2020, « racontent le brouillard de nos vies et ce besoin presque colérique de sortir de l’obscurité ! » dixit le pianiste. Néanmoins une sensation « un peu dark, nébuleuse, brumeuse qu'on a vécu durant cette période », remonte parfois à la surface, comme dans le titre Down et son clip signé Bruno Belleudy qui s'inspire de la blancheur timide d'une aube qui ose enfin se lever :

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. Gérer mes choix J'autorise

David Bressat, pianiste et compositeur très actif sur la scène jazz depuis plus de vingt ans en tant que sideman ou dans ses propres projets, a partagé la scène avec Eric Lelann, Dave Liebman, Dee Bridgewater ou encore le saxophoniste prodige de Brooklyn, Marcus Strickland qu'il invitait en 2011 sur son disque French Connection vol.2. Pour ce nouvel album qui aurait pu s'appeler La confrérie du rêve si ses acolytes n'avaient pas boudé ce titre, il a souhaité enregistrer dans six clubs de la région Rhône-Alpes qui défendent le jazz depuis longtemps et donner du sens à cette aventure en partageant leur musique lors de moments conviviaux avec les habitants et les publics dit « délaissés ». Le projet, précise un communiqué, a pu voir le jour grâce à l’élan collectif de passionnés œuvrant ensemble : jeune public, seniors, artistes, journalistes, dessinateurs, photographes, bénévoles... Épaulés par une multitude d’associations culturelles. « Ce sont eux qui composent notre "Constellation", terreau fertile et indispensable à la création ».

Publicité

On aime l'esprit et la chaleur de ce disque à la fois dense, souple, poétique et mouvant qui renoue les liens et met en lumière une chaîne de solidarité. « Au lieu de se regarder le nombril en studio on regarde vers l'extérieur * ». On aime aussi l'espace donné à chacun pour qu'il témoigne de sa petite flamme qui fait le sel de ce groupe à la signature évidente.

En concert :

Le 4 nov - Paris 360 Music Factory

Le 5 nov – Festival Saône en Scène – Collonges aux Monts d’Or

Le 19 novembre – Hot Club de Lyon

Le 27 janvier 2023 – Chorus à Lausanne

Le 24 février 2023 – Jazz Club de Savoie à Chambéry

Constellation sort avec le label Obstinato