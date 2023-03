"CooCool", nouvelle potion magique de Róisín Murphy

Róisín Murphy pourra-t-elle faire mieux qu’il y a trois ans ? En pleine pandémie, l’ancienne chanteuse de Moloko publiait un cinquième album solo étincelant, une mosaïque de pop ludique et de disco synthétique tout à la fois sophistiquée et parfaitement imprévisible. Pour ce Róisín Machine trempé dans sa culture club trentenaire, l’Irlandaise a été acclamée de toutes parts jusqu’à pouvoir faire triompher l’excentricité et l’avant-gardisme d'un personnage qu'elle a longuement peaufiné ces dernières années.

Sa puissance créative, Róisín Murphy entend sûrement la hisser tel un étendard dans le nouveau chapitre qu’elle ouvre cette année avec Ninja Tune. La chanteuse vient en effet d’annoncer rejoindre le label de Coldcut en vue d’un nouvel album attendu au mois de septembre prochain, une signature particulièrement vivifiante pour la maison de Bonobo et autre Amon Tobin.

En forme de prélude à son nouveau disque, la Britannique a mis en ligne un premier extrait imparable enregistré sous la houlette de DJ Koze. Des retrouvailles de choix avec le producteur électronique allemand qui l’avait déjà invitée le temps d'un (superbe) titre il y a quelques années, et qui offre ici de véritables amortisseurs soul à ce CooCool où s’enroule le timbre on ne peut plus sensuel de Róisín Murphy. Une petite perle en forme de groove paradisiaque, et qui n’augure évidemment que du très bon pour la suite.