“Cracker Island”, le groove timbré de Gorillaz et Thundercat

Qui sait ce que nous prépare encore Gorillaz ? Après une année 2020 frénétique marquée par les sorties successives des épisodes de leur Song Machine, Damon Albarn et Jamie Hewlett s'attachaient à célébrer l’an passé le carnaval de Notting Hill en dévoilant un EP surprise rendant hommage à cette institution londonienne qui accueillit leur tout premier concert il y a 22 ans de cela. Se disant depuis longtemps lassés du format album, les deux Anglais avaient en tous cas fait de leur concept de playlist vidéo au long cours un nouveau fil rouge , souhaitant au passage « briser un moule qui a vieilli » d’après les déclarations de leur batteur virtuel Russel Hobbs.

Aujourd’hui, c’est avec un nouvel invité de luxe que Damon Albarn relance la machine Gorillaz en dévoilant un single où s’invite Stephen Brunner aka Thundercat. Une collaboration particulièrement excitante tant le virtuose californien a marqué la dernière décennie en jouant l’éminence grise de toute une scène qui écrit à Los Angeles son futur musical entre jazz et hip-hop. Le bassiste rejoint donc aujourd’hui au micro la fine équipe de 2D, Noodle, et les autres sur ce Cracker Island qui prend les allures d’un banger interlope taillé pour les clubs d’une autre dimension. Un groove sombre et timbré qui emprunte au dance-funk jusqu’à devenir franchement obsédant. Vivement la suite.

