Creation Rebel réveille son dub sur "Hostile Environment"

Backing band à ses débuts de la légende reggae dub Prince Far I, le collectif Creation Rebel a aussi fait les beaux jours du label On-U Sound avec des classiques de la fin des années 70 comme Dub From Creation ou Starship Africa. "Creation Rebel a créé un grand héritage. Leurs disques ont inspiré une légion de dubheads et ils ont joué un rôle fondamental dans la formation des labels On-U Sound et Ruff Cut, sans oublier des groupes tels que Roots Radics, African Head Charge, Dub Syndicate, Singers and Players et bien d'autres" rappelle le producteur britannique Adrian Sherwood qui a réuni les trois membres originaux Crucial Tony, Eskimo Fox et Magoo et quelques invités comme Cyrus Richards, Denise Sherwood ou Daddy Freddy, sur l'album Hostile Environment attendu le 6 octobre prochain.

Perpétuant sa grande histoire de dub militant, Creation Rebel a choisi pour ce septième album un titre faisant référence à la politique controversée de l'ancienne Première ministre britannique Theresa May envers les demandeurs d'asile, et au récent scandale Windrush qui a touché tant de familles caribéennes au Royaume-Uni. Un brûlot dub funky et psychédélique sur lequel plane la voix de Prince Far I exhumée de bandes d'archives et la participation de quelques invités comme Cyrus Richards, Denise Sherwood ou Daddy Freddy.