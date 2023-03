Crimi électrise son groove arabo-sicilien sur "Notti Ruffiana"

Après le raï oranais avec Sofiane Saidi & Mazalda ou les chansons des campagnes d’Italie du Sud avec La Squadra Zeus, le saxophoniste et claviériste lyonnais Julien Lesuisse a décidé en 2018 de célébrer son héritage multi-culturel avec le projet Crimi. Entouré du guitariste Cyril Moulas, du bassiste Brice Berrerd et du batteur Bruno Duval, le chanteur délivrait en 2021 l'album magnifique Luci E Guai revisitant les airs immémoriaux que lui fredonnait sa grand-mère sicilienne érigés en un raï aussi brut que poignant et rythmé par le groove puissant de son trio de jazzmen nomades. Témoins de cette richesse métisse de nos sociétés contemporaines, les musiciens poursuivent leur voyage visionnaire et libérateur sur leur deuxième long-format, Scuru Cauru, attendu le 28 avril sur le label français Airfono et sur le label italien 42 Records.

Inspiré par les montagnes sauvages de Sicile et les ruelles de Palerme et d’Oran, Crimi continue son voyage extatique, naviguant entre ombre et lumière, paroles crues du quotidien et imaginaire poétique sur les 14 titres de Scuru Cauru, littéralement « obscur chaud » comme sur ce premier titre popfunk Notti Ruffiana. Avec la puissance émotionnelle de son chant, Julien Lesuisse y implore la nuit : « fais- moi dormir ou lève le soleil! » sur un groove algérien haletant et des claviers cosmiques. Le quatuor enrichit sa musique tentaculaire sur l'album par la présence d'une myriade d'invités comme : I-An Chen, Sharane Goudard, Rémi Delangle, Guillaume Dutrieux, Charlotte Rigaut, Lola Renard, Thomas Reudet, Matthias Penaud ou Franck Bodin.

Publicité

Crimi est en concert:

le 11 mars à l'Opéra de Lyon

le 6 avril à l'Espace Django à Strasbourg

le 6 août au Festival du Chant de Marin à Paimpol