Criolo chante l'espoir et la résilience sur "Sobre Viver"

Depuis plus de deux décennies, l'ancien éducateur social de Grajaú, quartier périphérique et très populaire de la Zona Sul de São Paulo, éveille les consciences et prône l'espoir dans ses chroniques acérées de la rue et des maux de la société brésilienne. « Je chante le gouffre social dans lequel nous vivons » explique le rappeur Kleber Cavalcante Gomes alias Criolo qui après son album samba Espira De Ilusao revient à son hip hop militant sur un cinquième album nommé Sobre Viver à découvrir ici :

Endeuillé par la perte de sa sœur emportée à 39 ans par le Covid-19 et indigné par la gestion de la crise par le gouvernement, Criolo parle ici parle de l'indignation, de la colère et du chagrin qu'il a dû affronter jusqu'à ce qu'il trouve l'espoir au milieu du chaos. « Cet album parle de foi, de résilience. Il parle encore une fois de cet abîme social dans lequel nous vivons, et de ce qui va avec » confie l'artiste.

Après trois ans sans écrire, il a repris sa plume faisant cette fois appel au duo de producteurs Tropkillaz et à plusieurs invités comme le grand Milton Nascimento, la chanteuse et compositrice pauliste Liniker, la chanteuse capverdienne Mayra Andrade et le chef d'orchestre et multi-instrumentiste Jaques Morelenbaum. Entre titres hip-hop rageurs et ballades poignantes, Criolo s'aventure vers de nouveaux territoires sonores en déclamant sa poésie sur des orchestrations ambitieuses ou les beats hip-hop et la musique de club dansent avec les ensembles de cordes, le reggae, la soul, le jazz ou les musique caribéennes.

