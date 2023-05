"CrozPhonics", l’épopée acoustique de Charles Kieny

Charles Kieny, adepte des métissages artistiques, leader du power trio de jazz-métal Ckraft abreuvé aux chants Grégoriens, mène ici une aventure acoustique mais tout aussi euphorisante. Initiée tout d’abord avec le jeu d’Anissa Altmayer, Vincent Ségal et Adèle Viret, l’écriture expressionniste des compositions du trio Crozphonics est née à Villecroze, lors d’une masterclass dirigée par Richard Galliano, Vincent Peirani et Vincent Ségal. Le groupe prend ensuite corps et esprit avec deux violoncellistes inspirés, le fascinant Bruno Ducret adepte des terrains de musiques innovantes et le musicien de formation classique, Sary Khalifé, influencé par la musique arabe, turque et indienne, rompu aussi à l’improvisation. Le clip du titre Race for Hope ( Course à l'Espoir), met en scène un personnage ( joué par l'accordéoniste) qui semble épuisé par l'accumulation de biens inutiles symbolisés ici par les vêtements :

Pour autant, sur le disque qui sort au printemps prochain, Bruno Ducret sera remplacé par la violoncelliste Lina Belaïd, riche d’une grande technique classique et passionnée principalement par les musiques du maghreb et d’Europe de l’Est. L'aventure se poursuit donc en explorant de nouveaux territoires à découvrir dès le 9 juin.

En concert :

À Jazz à Vienne le 11 juillet, dans la chapelle du théâtre antique : entrée libre.

Tournée en cours (Festival Mi-Fa-Saulnois, Nancy Jazz Pulsations...)