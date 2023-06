"Cru", l’album culte de Seu Jorge fait peau neuve

Produit par Gringo da Parada, fondateur de l'incontournable bar parisien Favela Chic et publié en 2004 par le label Naïve, Cru est l'album de Seu Jorge qui l'a hissé au rang de figure marquante de la nouvelle génération de la samba-pop brésilienne. Le désir du disque est né lors d'une nuit de discussion entre le chanteur et le producteur Jérôme Pigeon. Seu Jorge : «Pourquoi n'aimes-tu pas vraiment mes précédents enregistrements ?». «Ben, j'adore les chansons mais je trouve les arrangements et la production trop chargés, je rêve d'entendre un disque de Seu Jorge super épuré». C'est ainsi qu'ils firent ensemble le bien nommé Cru, enregistré dans la quiétude de la montagne à Itaïpava, afin de se concentrer sur l'essentiel. L'album comporte des compositions originales et des reprises d'Elvis, de Bezerra Da Silva et du Chatterton de Gainsbourg dont voici la version remasterisée et le clip inédit. Jérome Pigeon eut l'idée de cette ligne de synthé basse répétitive, jouée par Chilly Gonzales. On note la présence du carioca Pretinho da Serrinha, percussionniste très demandé qui a accompagné Caetano Veloso, Chico Buarque, Gilberto Gil, Marisa Monte... :

Pour cette cover du Grand Serge qui passe en revue les personnalités célèbres ayant mis fin à leurs jours, l'interprétation de Seu Jorge est résolument psychotique car pour l'ancien enfant des favelas, seul un fou peut se suicider. Ce choix d'européens privilégiés étant, précise un communiqué, inimaginable pour les gens des Favelas qui luttent quotidiennement pour leur survie. « Ce n’est simplement pas dans ma culture ». L'artiste est aussi un homme engagé qui se bat notamment contre l’esclavage déguisé qui sévit toujours dans son pays.

L’album Cru qui fêtera ses 20 ans début 2024, ressort donc avec les bons soins de Jérôme Pigeon (aka DJ Gringo da Parada). Il est remasterisé par le magicien des sons Renaud Letang ( Souchon, Boogaerts, Manu Chao, Sergent Garcia, Katerine, Emilie Simon, Jeanne Added …) avec, bien-sûr son titre phare Tive Razão, devenu un tube mondial :

Le charismatique Seu Jorge, né Jorge Màrio da Silva en 1970, a grandi dans une favela de Belford Roxo. Dès dix ans il travaille pour aider sa famille. Puis le théâtre et la musique le sauvent de la misère. Avant de se lancer dans une carrière solo, il a notamment co-fondé le groupe brésilien Farofa Carioca. En 2001 il sortait Samba Esporte Fino, un disque pop inspiré par les artistes Jorge Ben, Gilberto Gil et Milton Nascimento, qui l'année suivante apparaissait en dehors du Brésil sous le nom de Carolina. Après Cru, il a enchaîné les tournées et les albums produits par Mario Caldato Jr. (Beastie Boys) et les featuring (U2, Coldplay, Chico Buarque, etc...).Il fut aussi acteur sur le film La Cité de Dieu réalisé par Kátia Lund et Fernando Meirelles et dans La Vie Aquatique de Wes Anderson, aux côtés de Bill Murray, Owen Wilson et Kate Blanchett, dans lequel il interprète des chansons de David Bowie, époque Ziggy Stardust, en portugais.