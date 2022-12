"Curyman", les aventures américaines du Carioca Rogê

Comme son complice de longue date Seu Jorge, Roger José Cury dit Rogê est une des grandes figures du renouveau de la Musica populeira brasilia (MPB). Rogê a débuté son ascension au Carioca da Gema, le fameux club de samba du quartier de Rio, Lapa, où il a enflammé la scène pendant une décennie, auréolé du surnom de "prince de la scène nocturne de Rio". Le songwriter et guitariste s'est illustré aux côtés du sambista Arlindo Cruz avant d'exceller dans le métissage des styles et de devenir un artiste majeur du sambalanço, le mariage de la samba et du funk.

Auteur de six albums solo, l'artiste a fuit la violence du Brésil de Jair Bolsonaro en 2019 pour s'installer dans l’ouest d’Hollywood. Après avoir tourné cet été avec le groupe afro-funk Budos Band, c'est avec son leader Thomas Brenneck que le carioca a produit son nouvel album Curyman attendu en mars prochain.

Enregistré avec une majorité de musiciens américains, Curyman explore sur des arrangements au groove lumineux les thèmes de la nature, des racines indiennes et africaines du Brésil et de l'endurance en période de conflit. Son premier single Pra Vida (À la vie), débute par une ambiance western pour se transformer en samba jubilatoire sublimée par un ensemble de cordes, « comme un cri de rédemption et de résistance, de résilience » confie Rogê.

