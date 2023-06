"Cut Dick", le groove tranchant de Chilly Gonzales

Depuis que son morceau Smothered Mate (tiré de l’album Ivory Tower) a été choisi comme B.O. des Victoires des Bleus, le pianiste surdoué en peignoir et en charentaises a quitté Berlin et posé ses valises à Paris, s'imprégnant de notre culture et de notre langue au point de leur consacrer son nouvel album French Kiss. L'insaisissable Chilly Gonzales y poursuit avec fantaisie ses folles incursions dans la musique classique, la musique électronique, le hip hop ou la pop.

Après le slam fantasque de la chanson titre , "Gonzo" s'évade en club à travers une reprise de Cut Dick de Quentin Dupieux aka Mr. Oizo (2008), reprise elle-même remixée par Myd. Un bijou de groove orchestral sur lequel le pianiste a invité le saxophoniste Laurent Bardainne et la violoncelliste Stella Le Page.

Sur ce premier album de Chilly Gonzales écrit et interprété dans la langue de Molière, l'artiste côtoie aussi Bonnie Banane, Juliette Armanet, Arielle Dombasle ou Teki Latex, réinterprète Gabriel Fauré et Michel Berger, s’adonne à un duo instrumental mystique avec Christine Ott ou laisse parler le swag d’Aznavour, avec qui eut lieu une brève collaboration.

L'album French Kiss est attendu le 15 septembre chez Pias et Chilly Gonzales est en tournée :

le 15 juillet au Festival de Nîmes

le 21 juillet au festival Marseille Jazz des Cinq Continents

les 23 et 24 septembre à L'Olympia à Paris

Toutes les dates de concert ▶