"D'ici là", le flegme poétique de Flavien Berger

Revoici donc Flavien Berger. Ce musicien attachant, figure avec Koudlam, Maud Geffray et quelques autres du prolifique label Pan European Recording, annonce ainsi aujourd’hui une suite à son séduisant Contre-temps, un disque publié il y a quatre ans et qui filait avec brio son joli groove mi-froid mi-psyché entre deux mirages colorés. Depuis, le Parisien n’a pas chômé, composant pour d’autres et pour le grand écran, avant de retourner en studio écrire la suite d’une aventure sonore amorcée avec l’entêtant Léviathan il y a sept ans.

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. Gérer mes choix J'autorise

Sans titre connu ni date de sortie annoncée à ce stade, le nouvel album de Flavien Berger se découvre aujourd’hui sous la forme d’un prélude empreint d’une pop moins mutante que par le passé. D'ici là est ainsi une ballade tranquille, dénuée de toute tension électronique, et qui mise sur le flegme poétique dont le trentenaire est désormais coutumier. Une romance synthétique servie par un clip empli de gratte-ciels et d’ascenseurs, très cinétique comme souvent avec lui, et qui vous fera passer en un clin d’œil des couloirs du métro aux sommets de la Maison de la radio (big up).