Da Break garde l’énergie du dancefloor avec sa soul-music réjouissante

Pour un passeport sans frontières et sans âge vers la danse, on vote pour le nouvel extrait de l'album Da Best Riddim Eternal Action Krew de Da Break, attendu en février prochain. Les images d'archives du clip de Mess it Up mettent en lumière les battle de breaking, les dance skaters sur glace ou encore les Block Parties des trottoirs américains. Avec leur musique s’inspirant du Funkadelic de George Clinton, du Hip Hop du Sugar Hill Gang qui démocratisait le genre il y a plus de quarante ans ou encore de Prince qui naviguait entre pop, funk, RnB, rock et soul, Jennifer Zonou, Rémy Kaprielan et leurs acolytes nous embarquent dans les années 90, du Bronx à Brooklin en passant par Queens et Harlem :

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. Gérer mes choix J'autorise

Pour que la fête soit belle, la chanteuse et le batteur qui signent tous deux la musique et les textes, s'entourent de leurs fidèles et très efficaces compagnons de route, Pierre Vadon à la réalisation et au clavier, Nicolas Mondon à la guitare et Kamal Mazouni à la basse. Dans leur univers festif et rassembleur qui appelle à la détente ultime, les textes évoquent la ténacité, la résilience, la renaissance, l'accomplissement, la connexion entre les humains ou encore l'amour inspirant. On navigue entre R’N’B, musiques black américaines, soul vintage, funk... et hip-hop de la côte Ouest avec leur invité Mathys Grillet, aka Pab The Kid, sur le titre Fine qui célèbre les petits bonheurs de chaque jour :

Publicité

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. Gérer mes choix J'autorise

Da Best Riddim Eternal Action Krew sort le 10 février 2023 sur La Ruche Le Label

En concert :

Le 16. 02.2023 au New Morning à Paris

Le 15.10.2022 à la Dynamta's Night à Grenoble

Le 23.02.2023 au Transbordeur à Villeurbanne